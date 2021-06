Colombia: proteste sociali, opposizione presenta ricorso contro decreto su intervento Forze Armate (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la procura generale della Colombia sarebbero solo 20 le morti legate alle proteste sociali in corso nel Paese dallo scorso 28 aprile. Da quella data al 30 maggio, si legge in un comunicato diffuso lunedì, delle 48 morti registrate solo 20 sono riconducibili direttamente alle manifestazioni, di cui la maggior parte (10) nella città di Cali, epicentro delle proteste. Secondo le autorità colombiane 19 delle morti registrate non hanno alcun nesso con le manifestazioni, mentre nove sono ancora in corso di verifica. L'ufficio conferma inoltre che il Meccanismo di ricerca urgente (Mbu) è attivo per 111 persone per cui è stata denunciata la scomparsa. Diverse le stime della società civile. L'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) e l'Ong Temblores hanno portato a 60, tra cui due agenti, il numero delle vittime registrate durante le proteste sociali in corso in Colombia nel periodo tra il 28 aprile e il 26 maggio. Di queste 43 sarebbero riconducibili all'azione della forza pubblica. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 28 maggio nella sola città di Cali 14 persone hanno perso la vita e 98 sono state ferite, di cui 54 riportano ferite di arma da fuoco. (segue) (Nys)