Corea del Nord: istituita nuova carica di "vice" del leader Kim Jong-un

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del lavoro della Corea del Nord ha istituito una nuova carica immediatamente subordinata a quella del segretario generale e leader del Paese, Kim Jong-un. Secondo fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", la carica di "vice" del segretario generale sarebbe stata istituita lo scorso gennaio, in occasione della revisione dei regolamenti interni del Partito. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa giapponese, il più stretto collaboratore di Kim, Jo Yong-won, potrebbe avere già assunto la carica di "primo segretario" del Partito del lavoro, ma non è escluso nemmeno che la carica possa rimanere vacante nell'eventualità di una emergenza, come un grave deterioramento della salute di Kim Jong-un. Il Partito del lavoro della Corea del Nord ha tenuto lo scorso gennaio il suo primo congresso da cinque anni a questa parte, il cui testo conclusivo non è stato divulgato dai media ufficiali di quel Paese. Lo stesso Kim ha detenuto la carica di primo segretario del Partito sino al 2016, quando ha assunto la carica di presidente nel 2016, e poi di segretario generale del partito lo scorso gennaio. La carica di primo segretario apre le porte a incontri di partito ai massimi livelli in rappresentanza del segretario generale (Git)