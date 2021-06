Giappone: verso obbligo pannelli fotovoltaici per i nuovi edifici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone potrebbe decretare l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione, nell'ambito degli sforzi del Paese per conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che ha potuto consultare la bozza di un piano presentato dal governo giapponese ieri, 3 giugno. Almeno per il momento, invece, il governo ha rinunciato ad estendere lo stesso obbligo a tutti gli edifici di nuova costruzione, incluse le nuove abitazioni private. Il piano, presentato a un gruppo di esperti convocati dai ministeri delle Infrastrutture, dell'Economia e dell'Ambiente giapponese, punta a rendere "l'installazione di pannelli fotovoltaici lo standard" per le nuove scuole, i nuovi edifici culturali, uffici governativi ed edifici pubblici in generale". Le tempistiche di attuazione del piano e altri dettagli non sono ancora stati definiti. Ridurre l'impatto ambientale del settore edile è una delle priorità nel contesto dei piani nazionali del Giappone per la riduzione delle emissioni di gas serra: il settore è stato responsabile soltanto in quel Paese dell'emissione di 352 milioni di tonnellate di CO2 nell'anno fiscale 2019, pari al 34 per cento del totale delle emissioni di quel Paese, secondo solo al settore industriale. (segue) (Git)