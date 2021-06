Usa: avvistamenti Ufo, intelligence incapace di spiegare la natura del fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Intelligence degli Stati Uniti ha completato un attesissimo rapporto in merito alla serie di inspiegabili avvistamenti di oggetti volanti non identificati (Ufo) nelle vicinanze di navi e aeroplani della Marina militare statunitense. I contenuti del rapporto, che verrà presentato al Congresso federale il prossimo 25 giugno, sono stati anticipati dal quotidiano "New York Times". Video e registrazioni radar degli episodi più recenti sono circolati sui media Usa negli ultimi mesi, assieme all'ammissione che le Forze armate Usa, e in particolare i piloti di Aeronautica militare e Marina, effettuano avvistamenti analoghi da decenni, senza riuscire a spiegare sul piano della fisica le straordinarie prestazioni e caratteristiche aerodinamiche degli "oggetti" osservati. Dal rapporto emerge che l'Intelligence statunitense resta incapace di spiegare la natura del fenomeno, pur non disponendo di elementi che possano chiaramente identificare gli Ufo come navicelle di provenienza aliena. Il rapporto esclude categoricamente che gli oggetti non identificati provengano dagli Stati Uniti. (segue) (Nys)