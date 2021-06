Usa: avvistamenti Ufo, intelligence incapace di spiegare la natura del fenomeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le ipotesi avanzate dagli esperti figura quella che il fenomeno possa essere attribuito ad esperimenti di Russia e Cina nel campo del volo ipersonico; tale ipotesi non sembra spiegare però la natura del volo di questi oggetti, capaci di improvvisi cambi di rotta ad elevatissimi livelli di accelerazione gravitazionale ("g"), e apparentemente di attraversare l'atmosfera o masse d'acqua senza distinzioni. Il rapporto è stato commissionato nell'ambito di un pacchetto di misure di sostegno sul coronavirus firmato dall'ex presidente Donald Trump lo scorso anno. Il tema degli "Ufo" ha guadagnato crescente centralità nel dibattito pubblico statunitense: il mese scorso ha affrontato l'argomento anche l'ex presidente Barack Obama, che ha negato l'esistenza di laboratori segreti per lo studio dell'anatomia o di tecnologie aliene. Obama ha però ammesso di non poter divulgare tutte le informazioni a sua conoscenza in merito alla questione. (Nys)