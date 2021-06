Imprese: colosso della siderurgica vietnamita acquista miniera in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo produttore di acciaio del Vietnam, Hoa Phat Group, ha acquistato l'intero pacchetto di interessi della miniera di ferro della Roper Valley, in Australia, per garantirsi un approvvigionamento di materie prime in un contesto di mercato sempre più competitivo. Il progetto della Roper Valley, nel Territorio del Nord australiano, è il primo acquisto di rilievo di un asset minerario oltremare da parte di Hoa Pat. Il colosso siderurgico non ha divulgato il valore dell'accordo, che gli porta in dote una capacità di produzione di 4 milioni di tonnellate di ferro annue. Hoa Phat acquista 10 milioni di tonnellate di ferro ogni anno, e la Roper Valley custodisce riserve stimate in 320 milioni di tonnellate. Il Vietnam è ad oggi il primo produttore e consumatore di acciaio del Sud-est asiatico, e sta rapidamente aumentando anche le esportazioni. Nel 2019, Hoa Phat ha investito 52mila miliardi di dong (2,26 miliardi di dollari) per la realizzazione di un complesso di produzione integrata di ferro e acciaio nella provincia vietnamita centrale di Quang Ngai. (segue) (Fim)