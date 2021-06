Taiwan: Covid, il Giappone ha inviato 1,24 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Taiwan ha apertamente accusato il governo della Cina di aver boicottato l'accordo tra Taipei e la società farmaceutica tedesca BioNTech per la fornitura all'Isola di vaccini contro la Covid-19. L'accusa giunge nel contesto di uno scambio d'accuse montato nelle ultime settimane, che ha visto Pechino accusare l'Isola di respingere l'offerta di vaccini cinesi per ragioni politiche. Taiwan ha ordinato sinora milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 da Moderna e AstraZeneca, ha ha ricevuto sinora appena 700mila dosi, vaccinando appena l'un per cento della popolazione mentre nell'Isola aumentano i casi di contagio. La presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, ha dichiarato che gli ordini collocati presso AstraZeneca e Moderna sono stati "puntualmente bloccati". (segue) (Git)