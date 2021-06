Taiwan: Covid, il Giappone ha inviato 1,24 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda invece la tedesca BioNTech, eravamo vicini a siglare un contratto con il principale stabilimento tedesco (dell'azienda), ma a causa dell'intervento della Cina, ad oggi non esiste possibilità di chiudere l'accordo", ha detto Tsai. BioNTech ha rifiutato di commentare le dichiarazioni della presidente di Taiwan, limitandosi a ribadire il proprio sostegno "alla fornitura globale di vaccini". Sabato, 22 maggio, l'azienda farmaceutica cinese Fosun Pharmaceutical Group Co., con sede a Shanghai, ha annunciato di essere disponibile a fornire vaccini di produzione cinese a Taiwan "come gesto di buona volontà". Proprio Fosun ha siglato con BioNTech un accordo di commercializzazione esclusiva dei vaccini con tecnologia mRna nella Cina continentale, ad Hong Kong, Macao e Taiwan. Tsai ha ribadito che Taiwan intende acquistare vaccini solo direttamente dai produttori, o in alternativa tramite l'iniziativa globale Covax. (Git)