Sudan: repressione sit-in a Khartum, migliaia di persone in piazza per chiedere giustizia per le vittime

- Migliaia di persone sono scese in piazza oggi nella capitale del Sudan, Khartum, per chiedere giustizia per le vittime delle proteste antigovernative di due anni fa. Le forze di sicurezza hanno chiuso le strade principali che portano al quartier generale dell'esercito in vista della manifestazione, organizzata per chiedere giustizia per le almeno 128 persone uccise nelle violenze del 3 giugno 2019, quando le forze di sicurezza dispersero con la violenza un sit-in di protesta organizzato fuori il quartier generale delle forze armate per chiedere la formazione di un governo civile dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir, al potere per 30 anni. (Res)