Covid: Zingaretti, vaccino a giovani per vivere estate sicura e serena

- Le ragazze e i ragazzi vogliono tornare a vivere, quindi passare una estate in modo sicuro e sereno. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a Tg2 post. "Abbiamo iniziato con gli open day vaccinali e ora con gli open week per i 18enni e i maturandi per dare loro un segnale culturale e psicologico che ci preoccupiamo di loro - ha aggiunto il governatore -. Prima abbiamo vaccinato chi rischiava di morire, ovvero gli anziani e il calo della mortalità è impressionante in quelle fasce. Ora è giusto, per chi ha fatto la dad, i giovani che hanno sofferto di più lo stare a casa, di vivere una estate in modo sereno e sicuro". (Rer)