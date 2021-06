© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in via di Boccea, all'altezza del civico 238, nei pressi del supermercato Tuo Dí. In fiamme alcuni pallet e cartoni che hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme hanno lambito il primo piano della palazzina. Folla di curiosi in strada. (Rer)