Usa: fonti stampa, indagato ex direttore delle poste Louis DeJoy

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'indagine su Louis DeJoy, ex direttore generale delle poste durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. Lo ha confermato alla "Cnn" una persona informata del dossier, dopo che il quotidiano "Washington Post" ha riferito per primo dell'inchiesta. Il portavoce di DeJoy, Mark Corallo, ha negato qualsiasi illecito da parte del direttore generale delle poste, ma ha confermato l'esistenza di un'indagine sui contributi alla campagna elettorale di Trump da parte di suoi dipendenti. "Il signor DeJoy ha appreso che il dipartimento di Giustizia sta indagando sui contributi alla campagna fatti dai dipendenti che lavoravano per lui quando era nel settore privato. È sempre stato scrupoloso nel rispettare le leggi e non le ha mai violate consapevolmente", ha spiegato Corallo in una nota. DeJoy, alleato di lunga data di Trump, è stato nominato alla guida del servizio postale durante l'amministrazione del presidente repubblicano. David Young, direttore delle risorse umane di New Breed Logistics (azienda di DeJoy), ha detto al “Wp” che quando DeJoy era coinvolto in una raccolta fondi per il Partito repubblicano, "ha chiesto soldi ai dipendenti”. E ha aggiunto: “Gli abbiamo dato i soldi e poi ha ricambiato dandoci grandi bonus”.(Nys)