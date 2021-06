Covid: Cile sospende la somministrazione di AstraZeneca per un caso di trombosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti Covid di Oxford-AstraZeneca a persone di età superiore ai 45 anni dopo aver registrato un episodio di trombosi. E' quanto afferma un comunicato del ministero della Sanità, precisando che la misura rimarrà in vigore fino a quando non sarà conclusa l'indagine avviata dal dipartimento di Controllo dei vaccini dipendente dall'Istituto di Salute pubblica (Isp). Nel comunicato si rende noto che il primo giugno le autorità sanitarie sono state notificate di un evento avverso presumibilmente attribuibile all’inoculazione del vaccino in un uomo di 31 anni colpito da trombocitopenia. La misura di sospensione delle somministrazioni del vaccino viene definita nella nota come "preventiva fino a quando non saranno ottenuti i risultati dell'investigazione" dell'Isp. Si tratta del primo caso di questo genere avvenuto in Cile dove, secondo dati ufficiali, sono già state somministrate 326.560 dosi del vaccino AstraZeneca.(Abu)