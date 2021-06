Brasile: esercito non punisce generale Pazuello per partecipazione evento politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato maggiore dell'esercito del Brasile ha reso noto di aver deciso di non punire il generale Eduardo Pazuello, ex ministro della Sanità, per aver partecipato a un evento politico con il presidente Jair Bolsonaro a Rio de Janeiro lo 23 maggio, in presunta violazione del regolamento disciplinare dell'esercito. Al termine dell'inchiesta interna "non è emersa prova di una trasgressione disciplinare" da parte di Pazuello. Con la decisione del comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, il procedimento disciplinare è stato archiviato. Lo Stato maggiore dell'esercito aveva aperto un'indagine disciplinare su Pazuello, dopo che questi aveva preso parte a una marcia organizzata da sostenitori del presidente Jair Bolsonaro che, in compagnia del capo dello Stato, avevano effettuato un corteo di motociclette nella città di Rio de Janeiro. Pazuello aveva partecipato all'intero evento, effettuato il percorso in moto ed era stato accanto al presidente mentre questi pronunciava un discorso ai simpatizzanti. Come il presidente, Pazuello non aveva mai indossato la maschera anti-Covid. Secondo quanto ricostruito dalla stampa brasiliana, Pazuello non solo avrebbe ignorato le misure sanitarie imposte per contenere la pandemia non utilizzando la maschera e partecipando a un evento con grande concentrazione di persone, ma avrebbe anche violato il regolamento disciplinare dell'esercito, che considera trasgressione per i generali a tre stelle in servizio attivo "manifestare, pubblicamente senza essere autorizzati su questioni di natura partitica". Lo statuto recita infatti che "le manifestazioni collettive sono vietate, sia per atti dei superiori che per quelli di natura esigente o politica". Tuttavia in questo caso, l'esercito ha ritenuto che non ci sono state violazioni.(Brb)