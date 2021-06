Colombia: proteste sociali, opposizione presenta ricorso contro decreto su intervento Forze Armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione in Colombia ha presentato un ricorso cautelare contro il decreto del governo di Ivan Duque per il dispiegamento delle Forze Armate con compiti di controllo dell'ordine pubblico nel contesto delle proteste sociali in corso nel paese dal 28 aprile scorso. La misura, che mira alla sospensione del decreto, è stata presentata dal senatore e leader del partito d’opposizipne "Polo Democratico", Ivan Cepeda, segnala il quotidiano "El Espectador". Cepeda ritiene che il decreto "sospende in modo permanente norme costituzionali attribuendo alle Forze Armate funzioni che eccedono i loro compiti". "Si crea uno scenario propizio ad ulteriori gravi violazioni dei diritti umani", ha aggiunto. Oltre a Cepeda anche altri attori politici e diverse organizzazioni civili e sociali si sono uniti alle critiche al decreto del presidente. Secondo il centro studi giuridici "Dejusticia" l'iniziativa del governo "lascia da parte le vie democratiche per fare fronte alle proteste unicamente con l'uso della forza". (segue) (Nys)