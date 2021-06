Colombia: proteste sociali, opposizione presenta ricorso contro decreto su intervento Forze Armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 maggio il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha ordinato ai governatori di otto distretti e ai sindaci di 13 città di coordinarsi con le autorità militari "per affrontare e superare gli eventi che danno luogo alla grave alterazione della sicurezza e della convivenza nelle rispettive giurisdizioni". Così è scritto nel decreto numero 575 contenente "istruzioni per il mantenimento e il ripristino dell'ordine pubblico", pubblicato dalla presidenza dopo l'annuncio del dispiegamento di 7.000 militari nell'area di Cali, teatro di gravi scontri il giorno precedente in occasione della ricorrenza di un mese dall'inizio delle proteste. Secondo i media locali durante la giornata di proteste sono state almeno dieci le persone rimaste uccise. Il decreto, tuttavia, non riguarda solo la zona di Cali: i dipartimenti citati sono quelli di Cauca, Valle del Cauca, Narino, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá e Risaralda mentre i comuni sono Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayan, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá e Neiva. (segue) (Nys)