Colombia: proteste sociali, opposizione presenta ricorso contro decreto su intervento Forze Armate (4)

- Nonostante il decreto e lo spiegamento una nuova giornata di proteste si è tenuta mercoledì in Colombia. Le mobilitazioni del 2 giugno seguono l'incontro tenuto martedì tra governo e Comitato nazionale dello sciopero (Cnp), conclusosi con un nulla di fatto nonostante l'intesa raggiunta sulla rimozione di alcuni blocchi stradali eretti dai manifestanti lungo la nevralgica via Panamericana. Le parti avevano annunciato lo scorso 24 maggio il raggiungimento di un "preaccordo" in materia di garanzie per l'esercizio della protesta, ma il comitato denuncia che nella riunione del 1 giugno il governo ha presentato un nuovo testo di accordo che, si legge in un comunicato diffuso al termine della riunione, "insiste sulla militarizzazione delle proteste". Il Comitato chiede al governo di "rivedere la sua posizione" e sottoscrivere il precedere accordo raggiunto in materia di garanzie "basato sulla demilitarizzazione delle proteste". Solo quanto verrà trovata un'intesa su questo, ribadisce il Cnp, potrà intavolarsi un processo di negoziato sui temi del piano di emergenza: reddito di base, lavoro, istruzione, salute, sviluppo agricolo. (segue) (Nys)