Covid: Laforgia (Leu), su riaperture la destra fa polemica, sono graduali

- La destra "fa polemica su un posto in più o in meno a tavola perché fatica a riconoscere che il Paese sta ripartendo grazie alla linea della prudenza voluta dal governo". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "E stata - sostiene - una scelta giusta riaprire gradualmente, sulla base dei dati epidemiologici. La stessa gradualità e responsabilità devono continuare a guidarci, ora che la campagna vaccinale sta finalmente correndo, fino al completo allentamento delle restrizioni".(Com)