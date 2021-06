Usa: sosteneva ipotesi origine Covid da laboratorio, ex capo Cdc minacciato di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert Redfield, ex direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), avrebbe ricevuto minacce di morte per aver sostenuto che la pandemia di Covid-19 ha avuto origine in un laboratorio. Lo ha riferito lo stesso Redfield in un’intervista a “Vanity Fair”, precisando che la sua ipotesi non faceva riferimento ad una diffusione intenzionale del coronavirus, quanto piuttosto all’idea che potesse essere sfuggito da un laboratorio, in maniera non intenzionale. "Non è insolito - aveva spiegato a marzo scorso l’ex capo dei Cdc - che questi tipi di virus respiratori finiscano per infettare chi lavora in laboratorio". L’ipotesi che il Covid-19 possa aver avuto origine a seguito di una fuoriuscita del patogeno da un laboratorio è tornata di recente al centro del dibattito statunitense, dopo che il “Wall Street Journal” ha parlato di tre ricercatori dell'istituto di virologia di Wuhan ricoverati in ospedale a novembre 2019 con i sintomi del Covid. "Me lo aspettavo dai politici, ma non dagli scienziati", ha detto Redfield in riferimento alle minacce ricevute. (segue) (Nys)