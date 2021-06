Covid: Zingaretti, nel Lazio grande adesione di giovani a campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio grande adesione dei giovani alla campagna vaccinale. "Non ho mai avuto dubbi, ero sicuro che sarebbe arrivata la massa di ragazzi e ragazze che si sarebbero voluti vaccinare, perché psicologicamente sono quelli che hanno pagato di più lo stare a casa e saranno coloro che pagheranno di più i debiti che stiamo facendo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Tg2 Post. "I giovani vogliono tornare a vivere e divertirsi - ha aggiunto il governatore -. Noi stiamo seguendo le linee del governo ma abbiamo riproposto le fasce d'età per un problema organizzativo e tecnico, perché altrimenti ci sarebbero, sui sistemi, flussi di milioni di prenotazioni. In questo modo, ogni 48 ore, allarghiamo la fascia e facciamo un po' d'ordine", ha concluso. (Rer)