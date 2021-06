Export: Di Maio, massimo impegno per le nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha commentato su Twitter la riapertura, avvenuta oggi, del Fondo 394 gestito da Simest in convenzione con la Farnesina per la concessione di prestiti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, principalmente Pmi. “Massimo impegno per le nostre imprese”, ha affermato Di Maio su Twitter. Il Fondo 394 consiste di sette linee di finanziamento a tasso agevolato (nel mese di giugno lo 0,055 per cento annuo) messe a disposizione da Simest per permettere alle aziende italiane di inserirsi e rafforzare la propria posizione nel contesto competitivo globale: dal finanziamento degli studi di fattibilità collegati a investimenti esteri, alla partecipazione a fiere e mostre internazionali (anche in Italia); dall’inserimento commerciale in nuovi mercati e assistenza tecnica in loco, allo sviluppo dell’e-commerce; dal sostegno di figure professionali dedicate all’internazionalizzazione, digitalizzazione e innovazione alla patrimonializzazione. (segue) (Res)