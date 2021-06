Usa-Israele: Blinken incontra Gantz, riaffermato “ferreo sostegno” a Stato ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi il ministro della Difesa israeliano, Benjamin Gantz. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, sottolineando che le parti hanno discusso della partnership tra Stati Uniti e Israele e del ferreo impegno di Washington a favore della sicurezza dello Stato ebraico. Blinken ha ribadito l'importanza di promuovere la pace e la sicurezza sia per gli israeliani che per i palestinesi e il sostegno al diritto di Israele alla difesa. Il segretario di Stato ha sottolineato l'importanza dell'assistenza umanitaria e degli sforzi di soccorso e ricostruzione a Gaza, dopo il recente conflitto tra lo Stato ebraico e il partito-milizia palestinese Hamas. Blinken ha quindi evidenziato la necessità che israeliani e palestinesi possano godere di pari misure di sicurezza, prosperità, democrazia e dignità. Gantz, per parte sua, ha commentato il bilaterale con Blinken sul suo profilo Twitter. “Ho terminato un incontro con il segretario di Stato Binken. Ho espresso il mio apprezzamento al presidente (Joe) Biden e all'amministrazione per il loro sostegno a Israele. Gli ho offerto l'opportunità di ottenere una pace a lungo termine, la riabilitazione della Striscia di Gaza e il rafforzamento dell'Autorità Palestinese. Abbiamo anche discusso dello sforzo per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e dell'espansione e del rafforzamento degli accordi di Abramo”, ha spiegato il ministro israeliano.(Nys)