Usa: “Axios”, Biden non nomina commissione inchiesta Casa Bianca su assalto al Congresso (2)

- La speaker della Camera è stata tra i primi, a poche ore dai fatti di Capitol Hill, a patrocinare l’idea di creare una commissione d’inchiesta sul modello di quella per l’11 settembre 2001 per far luce su quanto accaduto. Durante gli scontri tra facinorosi e gli apparati di sicurezza del Campidoglio hanno perso la vita cinque persone, mentre l’ex presidente Trump è stato sottoposto dalla Camera a una procedura di impeachment con l’accusa di “istigazione alla rivolta”. L’iniziativa si è risolta in un nulla di fatto, ancora una volta a seguito della bocciatura in Senato. Biden, dal canto suo, è sembrato intenzionato sin dai primi giorni del suo mandato a “chiudere i conti” con i fatti del Campidoglio, per il timore – secondo la stampa Usa – che la vicenda potesse oscurare le primissime iniziative della nuova amministrazione. (Nys)