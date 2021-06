Bielorussia: Protasevich si dichiara colpevole di violazione dell'ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissidente bielorusso, Roman Protasevich, ha ammesso di aver organizzato delle manifestazioni che violavano l’ordine pubblico. In un video tramesso dall’emittente televisiva “Ont”, Protasevich si è di fatto dichiarato colpevole per il procedimento penale che lo vede accusato a Minsk. “Ammetto apertamente che ero una di quelle persone che pubblicavano inviti a uscire per strada. Non appena sono stato presentato con i documenti e accusato, mi sono immediatamente dichiarato colpevole ai sensi dell’articolo 342 del codice penale (della Repubblica di Bielorussia), ovvero per l'organizzazione di massicce azioni non autorizzate”, ha detto Protasevich. “Ho ammesso pienamente la colpa per questo reato. E poi ho capito che gli appelli che ho pubblicato, tra l'altro, hanno causato incontrollabili tumulti di strada, tanto che Minsk ha vissuto nel caos per tre giorni”, ha aggiunto il dissidente. (segue) (Rum)