Usa: da Biden 2.7 miliardi per parchi e conservazione paesaggio

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha proposto un budget da 2,8 miliardi di dollari ai dipartimenti dell'Interno e dell'Agricoltura per finanziare programmi relativi ai parchi nazionali e progetti di conservazione del paesaggio. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Il finanziamento proposto per l'anno fiscale 2022 rappresenta il massimo consentito dal Great American Outdoor Act, una legge firmata dall'ex presidente Donald Trump ad agosto 2020. “Uno dei migliori investimenti che possiamo fare è nella gestione delle terre e delle acque che sostengono noi e le generazioni a venire. Oggi stiamo effettuando investimenti critici che creeranno decine di migliaia di posti di lavoro, salvaguarderanno l'ambiente e contribuiranno a garantire che i parchi nazionali e i terreni pubblici siano pronti ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e l'aumento delle visite", ha affermato il segretario agli Interni Deb Haaland in una nota.(Nys)