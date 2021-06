Cile: Difesa, vice ammiraglio De La Maza nuovo Comandante in capo della Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha nominato il vice ammiraglio Juan Andrés De La Maza Larrain come nuovo comandante in capo della Marina militare in sostituzione dell'ammiraglio uscente Julio Leiva. E' quanto si legge in una nota ufficiale, dove si precisa che De La Maza assumerà le funzioni a partire dal 18 giugno. Secondo il portale della Marina, il nuovo comandante in capo, 56 anni, oltre al grado di vice ammiraglio possiede il titolo di ingegnere in armamenti con specializzazione in Artiglieria e Missilistica, un diploma in Senior Management e un master in Scienze navali e marittime. Nato il 10 febbraio 1964, il nuovo Comandante in Capo ha completato gli studi presso la scuola De La Salle di Temuco ed è entrato nella Scuola Navale "Arturo Prat", diplomandosi Guardiamarina il primo gennaio del 1986. Nella sua carriera militare è stato al comando della nave servizio Generale "Quidora", dell'Atf-66 "Galvarino", dell'Ap-41 "Aquiles" e della Nave Scuola "Esmeralda". Attualmente prestava servizio come Capo di Stato Maggiore della Marina.(Abu)