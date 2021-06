Usa: sosteneva ipotesi origine Covid da laboratorio, ex capo Cdc minacciato di morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 maggio scorso la Casa Bianca è tornata a chiedere un’indagine indipendente e scevra da interferenze politiche sull’origine della pandemia. “Abbiamo ripetutamente chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di sostenere una valutazione guidata da esperti sulle origini della pandemia che sia priva di interferenze e politicizzazione", ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, insistendo sul fatto che al momento “non disponiamo di dati e informazioni sufficienti per saltare a conclusioni affrettate”. Psaki si è espressa in questi termini rispondendo proprio a proposito delle indiscrezioni del “Wsj”. L’articolo del giornale statunitense ha alimentato domande sul fatto che il coronavirus possa aver avuto origine in un laboratorio da cui sarebbe fuoriuscito, piuttosto che avere origine animale. Psaki ha precisato che la Casa Bianca non ha "mezzi" per confermare o negare la ricostruzione del “Wsj”. (Nys)