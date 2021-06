Roma 2021: Rosi (Pd), De Micheli di FI non pensi a Bonaccorsi ma a candidato per centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spiace molto che Francesco De Micheli (di Forza Italia, ndr) non trovi di meglio che attaccare personalmente la nostra candidata alle primarie del centrosinistra per la presidenza del I Municipio Lorenza Bonaccorsi". Lo dichiara in una nota Alessandro Rosi, del coordinamento Pd di Roma. "Non leggiamo argomentazioni politiche nella sua nota - aggiunge Rosi - ma solo un’inutile elencazione piena di errori e imprecisioni, a partire dalla residenza della candidata che risiede nel Primo Municipio: luogo dove è cresciuta, ha fatto le scuole e tutta la sua attività politica. Al coordinatore di Forza Italia non vorremmo chiedere troppo augurandoci che elevi il dibattito ai problemi e alle soluzioni di Forza Italia per la città ma che, almeno, concentri i suoi sforzi nel tentativo, per ora vano, di trovare un candidato sindaco che rappresenti le forze (unite?) del centrodestra”.(Rer)