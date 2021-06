Lazio: Zingaretti, voglio continuare ad onorare mandato cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro "voglio onorare quello che i cittadini mi hanno chiesto: fare il presidente di regione. Io sono l'unico governatore del Lazio eletto per due volte consecutive, perché non lo aveva mai fatto nessuno. Penso di farlo dando tutto me stesso e spero che, in generale, non risulti un problema avere un politico che vuole rispettare il mandato ricevuto dagli elettori. Lo faccio con grande serenità". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ospite a Tg2 Post. (Rer)