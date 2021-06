Turismo: Zingaretti, raggiungeremo flussi importanti il prossimo anno, turista chiede città sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggiungeremo flussi turistici importanti ma non quest'anno, anche perché non dipende solo dall'Italia ma anche alla situazione negli altri Paesi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Tg2 Post. "Aree ad alta vocazione turistiche come la nostra soffrono e probabilmente soffriranno ancora. Stiamo incentivando a venire nel Lazio, ma raggiungeremo flussi turistici importanti non quest'anno ma il prossimo. Il tema delle città sicure è uno dei primi punti che il turista chiede quando deve venire in Europa - ha aggiunto il governatore -. Ora i turisti non chiedono solo paesaggi e luoghi da visitare, ma città sicura. Tutti mi chiedono quali sono le misure di sicurezza, misure che considerano importanti nel luogo che decidono di visitare", ha concluso Zingaretti. (Rer)