Pd: Zingaretti, assolutamente soddisfatto della linea Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono assolutamente soddisfatto" della linea di Enrico Letta come segretario Pd. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a Tg2 Post. "Io penso che è un momento molto difficile e questo partito sta lottando in una situazione politica complessa - ha aggiunto il governatore -. Forse anche il mio gesto ha richiamato tutti alle proprie responsabilità. Per quanto posso aiuto Enrico Letta a portare avanti questa battaglia". (Rer)