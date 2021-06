Usa: “Axios”, Biden non nomina commissione inchiesta Casa Bianca su assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di non nominare una propria commissione d’inchiesta per indagare sull'insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, citando fonti della Casa Bianca. Ciononostante, Biden avrebbe intenzione di aumentare la pressione sul Congresso affinché sia il legislativo a costituire una commissione d’inchiesta parlamentare per indagare sulla rivolta. Alcuni democratici alla Camera dei rappresentanti hanno suggerito a Biden negli scorsi giorni di creare una commissione a livello presidenziale, dopo che la settimana scorsa i repubblicani al Senato hanno bloccato l'istituzione di un comitato bipartisan e indipendente per far luce sui fatti del 6 gennaio. "Quel giorno è stato attaccato il Congresso e il presidente Biden concorda fermamente con la presidente (Nancy) Pelosi sul fatto che il Congresso stesso abbia la capacità di svolgere quell'indagine", ha spiegato ad “Axios” la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. (segue) (Nys)