Usa-India: conclusa seconda riunione gruppo congiunto contro narcotici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'America e l'India hanno virtualmente convocato la seconda riunione del Counternarcotics Working Group (Cnwg). Il direttore generale Rakesh Asthana, Ufficio per il controllo dei narcotici, ministero degli affari Interni, ha guidato la delegazione indiana. Kemp Chester, vicedirettore dell'Ufficio nazionale per il controllo della droga della Casa Bianca, Jorgan Andrews, vice segretario aggiunto del dipartimento di Stato per gli stupefacenti e le forze dell'ordine internazionali, e il vice procuratore generale del dipartimento di giustizia Jennifer Hodge hanno guidato congiuntamente la delegazione degli Stati Uniti. Le delegazioni si sono impegnate in conversazioni ad ampio raggio incentrate sull'aumento della collaborazione in materia di regolamentazione antidroga. Le due parti hanno identificato aree per azioni congiunte e hanno deciso di continuare la loro stretta cooperazione su questa importante questione.(Nys)