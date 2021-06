Uruguay: Covid, governo propone campagna di sensibilizzazione per evitare maggiori restrizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay compare attualmente al primo posto al mondo per numero di contagi per milione di abitanti secondo il portale OurWorldInData. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.534 nuovi casi e 52 decessi. Dall'inizio della pandemia i contagi sono 301.524 mentre i decessi arrivano a 4.394. Il numero di casi attivi ha toccato un nuovo record con 37.171 attualmente contagiate, mentre il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva è del 79 per cento a livello nazionale con 587 pazienti ricoverati per Covid-19. Il programma di immunizzazione procede senza inconvenienti, con il 53 per cento della popolazione che ha ricevuto almeno una dose ed il 29 per cento con le due dosi. In questo contesto il ministero della Salute ha già aperto il registro di vaccinazione anche per i minorenni tra i 12 ed i 17 anni. (Abu)