Francia: presunti finanziamenti libici di Sarkozy, fermato giornalista di "Paris Match"

- Nell'ambito della vicenda sui presunti finanziamenti libici all'ex presidente Nicolas Sarkozy, un giornalista del settimanale "Paris Match", Francois de Labarre, e la direttrice dell'agenzia fotografica "BestImage", Mimi Marchand, sono stati posti in stato di fermo per "corruzione di testimone". Lo riferiscono fonti riportate dai media francesi. A novembre il faccendiere franco-libanese Ziad Takiedinne ha rilasciato un'intervista a de Labarre e ad un fotografo di BestImage dichiarando che avrebbe ritirato le accuse contro Sarkozy. Due mesi dopo, però, Takiedinne durante un'interrogatorio rilasciato davanti ai giudici non ha confermato l'informazione. "Paris Match" è di proprietà del gruppo Lagardère, che vede Sarkozy tra i membri del consiglio di amministrazione. (Frp)