Covid: Zingaretti, confido Lazio in zona bianca entro metà giugno, puntiamo a non chiudere più

- Il Lazio in zona bianca entro metà giugno. "Io sono molto contento della mia comunità. La nostra è la Regione rimasta di più in zona gialla e in un momento drammatico la comunità ha reagito. Se i dati continueranno così confido di arrivare in zona bianca intorno a metà giugno". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ospite a Tg2 post. "C'è stata una comunità responsabile e delle regole certe. Io non voglio fare polemiche, non le facevo da segretario del Pd, non voglio farle da presidente di Regione, ma c’è stato un grande dibattito sul coprifuoco, sull’orario: non erano follie - ha aggiunto Zingaretti -. Era la forma per arrivare ora a questo risultato: fare un'estate più serena dove, se si apre, puntiamo a non chiudere più. Quindi sono prudenze che ci stanno portando a tornare alla normalità. Ma si torna alla normalità perché c'erano le regole", ha concluso Zingaretti. (Rer)