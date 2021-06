Export: Di Maio, massimo impegno per le nostre imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatività del Fondo 394 riparte con una dote di circa 2,1 miliardi – di cui circa 1,6 per i finanziamenti a tasso agevolato e oltre 500 milioni a fondo perduto – riconducibili in gran parte agli 1,6 miliardi stanziati complessivamente dal decreto Sostegni bis, che ha stabilito per sei dei sette strumenti (con esclusione della patrimonializzazione) la possibilità di richiedere entro il 2021 una quota di co-finanziamento a fondo perduto fino al limite del 25 per cento del prestito, per un ammontare massimo di 800 mila euro per impresa beneficiaria. Il Comitato agevolazioni potrà rideterminare la soglia di concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto e le relative condizioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate dalle imprese. I finanziamenti per l’internazionalizzazione erogati da Simest hanno contribuito a sostenere le imprese nella fase più critica della crisi economica causata dall’epidemia di Covid-19: lo scorso anno sono state supportate 7.600 imprese (90 per cento Pmi) per oltre 10.000 finanziamenti e per un ammontare di oltre 3 miliardi di euro. (Res)