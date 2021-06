Uruguay: Covid, governo propone campagna di sensibilizzazione per evitare maggiori restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha chiesto la collaborazione di tutto l'arco politico per la promozione di una campagna di sensibilizzazione che inviti la cittadinanza a "restare a casa" nel contesto della seconda forte ondata di contagi che attraversa il paese. L'iniziativa, riferisce il portale "Subrayado", viene presa con l'obiettivo di diminuire la circolazione del virus appellando alla "responsabilità sociale" e senza dover incorrere in misure drastiche che arrivino a pregiudicare l'attività economica. "Si tratta di una campagna di tutti i partiti politici esortando la gente a rinnovare l'impegno a restare a casa e a mantenere le misure di prevenzione per evitare i contagi", ha riferito il senatore della maggioranza, Gustavo Penadés, al termine di una riunione dei capigruppo di tutti gli schieramenti parlamentari con il presidente. "Non vogliamo arrivare al punto di imporre misure che non possiamo controllare", ha detto a sua volta il capogruppo di Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, pure della maggioranza. (segue) (Abu)