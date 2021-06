Uruguay: Covid, governo propone campagna di sensibilizzazione per evitare maggiori restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene il presidente abbia incassato l'assenso dell'opposizione a partecipare alla campagna, non sono mancate forti critiche alla gestione della pandemia, che nelle ultime settimane registra una forte scalata nei contagi e nei decessi nonostante l'avanzata campagna di immunizzazione. La minoranza sarebbe a favore dell'applicazione di maggiori misure restrittive e la reticenza del governo a disporre ulteriori restrizioni ha generato critiche anche da parte dello stesso gruppo di esperti che assessora il governo in materia sanitaria. Attualmente sono in vigore fino al 6 giugno le misure decretate lo scorso 23 marzo e prorogate in due occasioni che stabiliscono la chiusura degli uffici pubblici ad eccezione dei servizi essenziali e l'indennità di malattia per i lavoratori del settore privato maggiori di 65 anni così come la chiusura di club e palestre e il divieto di spettacoli pubblici. Bar e ristoranti funzionano inoltre con una capacità limitata e orario di chiusura a mezzanotte. (segue) (Abu)