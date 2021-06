Giustizia: Salvini, referendum non sono oggetto di discussione in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle riforme io ho solo espresso il timore che qualcuno a sinistra non voglia le stesse riforme che noi e Draghi vogliamo". Lo ha precisato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. "Sulla giustizia, il Parlamento approverà alcune riforme presentate dalla ministra Cartabia e di cui siamo convinti, ma i referendum non sono oggetto della discussione in Parlamento, sono un'altra cosa", ha aggiunto. (Rin)