© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla Cerimonia per il 77° Anniversario della Liberazione di Roma. Mura Aureliane – Piramide Cestia, a seguire aiuola di Via San Pietro in Carcere. (ore 9:15)- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Condomini". Sarà possibile seguire la diretta streaming. (ore 10:30) (segue) (Rer)