© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del dossier Valle del Sacco e flashmob “Liberi dai veleni”, “per il risanamento ambientale, il diritto alla salute nei territori, la bonifica della Valle del Fiume Sacco, per l'ecogiustizia e perché i fondi stanziati dal Recovery plan siano destinati in giusta parte anche a questi importanti interventi”. Saranno presenti: i circoli Legambiente della Valle del Sacco, Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente, Giorgio Zampetti direttore generale di Legambiente e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. Ceccano (FR), Ponte Berardi, sul Fiume Sacco. (ore 16)- Conferenza stampa di presentazione del progetto promosso dal Municipio Roma I Centro: “Piazze Romane”, per la riqualificazione e manutenzione di spazi urbani pubblici nel centro storico della Capitale. Collegamento in streaming sui canali Social Rufa e della presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi. (ore 11) (segue) (Rer)