Covid: Usa includono Brasile tra i destinatari della prima donazione di vaccini

- Il governo degli Stati Uniti ha incluso il Brasile nell'elenco delle oltre 40 nazioni che riceveranno vaccini anti-covid donati da Washington. Non è ancora stato stabilito quante delle 25 milioni di dosi di immunizzante che compongono il primo saranno inviate in Brasile. Questo perché gli Usa hanno inserito il paese in una lista composta da 14 paesi latinoamericani che riceveranno complessivamente 6 milioni di dosi. In tutto, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridistribuire circa 80 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson in altri paesi entro la fine di giugno. Le dosi destinate al Brasile saranno consegnate attraverso il consorzio Covax facility guidato dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). (Brb)