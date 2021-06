Nato: Stoltenberg, incontro Biden-Putin è nell'interesse dell'alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l'omologo russo Vladimir Putin in programma il prossimo 16 giugno dopo il vertice della Nato a Bruxelles "è nell'interesse dell'Alleanza". Lo ha dichiarato oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Mi rallegro per il fatto che Biden dopo il suo incontro con i leader della Nato incontrerà il presidente Putin. L'incontro tra il presidente Biden e il presidente Putin è in linea con il duplice approccio della Nato alla Russia, abbiamo bisogno di deterrenza, difesa, ma anche di dialogo", ha dichiarato alla stampa Stoltenberg al termine di un colloquio a Bruxelles con il primo ministro lituano Ingrida Simonyte. Stoltenberg ha inoltre auspicato che Biden e Putin discuteranno delle questioni relative al controllo degli armamenti durante il loro incontro bilaterale. "Un'altra area di cui è importante parlare è quella del controllo degli armamenti. E accolgo con favore che il presidente Biden e il presidente Putin abbiano concordato di estendere l'accordo New Start, che è l'unico grande accordo sul controllo degli armamenti che ancora esiste", ha detto il segretario generale della Nato. "Ma dobbiamo andare oltre, per includere più sistemi di armi nel controllo degli armamenti. Sono fiducioso che i due presidenti discuteranno e affronteranno il tema del controllo degli armamenti quando si incontreranno", ha aggiunto Stoltenberg. (Beb)