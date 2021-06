© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il Covid non è più tempo di bisticciare. Il tempo che il buon dio ci dà, usiamolo per costruire". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, presentandosi negli studi di La7 per partecipare alla registrazione di "Otto e mezzo" con un mazzo di fiori per la conduttrice Lilli Gruber. (Rin)