Rpt - Usa-Cina: Biden vieta investimenti statunitensi in 59 società militari di Pechino

- Ripetizione con testo e titoli corretti.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vietato agli investitori statunitensi di effettuare investimenti in 59 società militari e di sorveglianza cinesi accusate di minare la sicurezza e i valori democratici degli Stati Uniti. Lo ha annunciato oggi la Casa Bianca. "Oggi il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo per affrontare ulteriormente l'emergenza nazionale in corso dichiarata il 12 novembre 2020 rispetto alla minaccia rappresentata dal complesso militare-industriale della Repubblica popolare cinese", ha affermato la Casa Bianca in una nota, precisando che i 59 nomi elencati nell'attuale ordine "proibiscono - in modo mirato e mirato - gli investimenti statunitensi in società cinesi che minano la sicurezza o i valori democratici degli Stati Uniti e dei nostri alleati". L'ordine esecutivo proibisce anche a "persone degli Stati Uniti di impegnarsi nell'acquisto o nella vendita di titoli quotati in borsa" con le società cinesi quotate o le persone determinate ad essere collegate con loro, conclude la nota. (Nys)