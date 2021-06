Roma: in Municipio VII una capsula del tempo con pensieri dei bambini per i posteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una capsula del tempo per i posteri nel Municipio di Roma VII. "Oggi a via Flavio Stilicone, nell'area pedonalizzata dal Municipio VII, è stata posizionata una capsula del tempo che verrà aperta tra 200 anni. All'interno della capsula gli studenti di una scuola media del territorio hanno voluto inserire disegni, pensieri e oggetti che verranno estratti dai posteri". Lo dichiara la presidente del Municipio Roma VII, Monica Lozzi. "È stato questo un modo originale ed intenso per testimoniare a chi ci sarà tra 200 anni le preoccupazioni e i sogni di chi ha vissuto questo difficile momento storico", conclude Lozzi. (Rer)