- Gli ultimi sondaggi "danno la Lega in crescita e ampiamente primo partito. Se cresce la Lega, la Meloni e Forza Italia, se cresce il centrodestra nel suo complesso, io sono contento. Ma i miei avversari non saranno mai in coalizione, sono il Pd e i Cinque stelle". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. (Rin)