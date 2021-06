Brasile: Pfizer consegna oggi terzo lotto vaccini anti-covid con 527 mila dosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle difficoltà nella conservazione ottimale delle dosi, la distribuzione delle fiale di vaccino Pfizer era stata destinata alle sole capitali degli stati, con migliori condizioni infrastrutturali. Grazie alla modifica il vaccino potrà essere distribuito anche nei comuni che si trovano a una distanza di due ore e 30 minuti dalle capitali. La decisione di Anvisa è stata adottata dopo la valutazione degli studi di stabilità presentati dalla stessa Pfizer relativamente a tempo e condizioni di conservazione del vaccino senza alterazioni. Complessivamente 47.026.256 cittadini hanno ricevuto almeno una dose, per un totale del 22,21 per cento della popolazione, mentre 22.631.020 cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose, pari al 10,69 per cento della popolazione. (Brb)