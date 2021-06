© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io vado d'amore e d'accordo con Meloni e Berlusconi. Io gioco per vincere, sui giornali dicono che il centrodestra è diviso ma non è vero, stiamo scegliendo i candidati e domani incontrerò Michetti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. "La settimana prossima ci saranno i nomi", ha aggiunto. (Rin)